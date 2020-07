Coronavirus, ambulante positivo tra Roma e Sabaudia. Ricerca dei passeggeri

Una persona è stata trovata positiva al Covid-19 dopo essere stata fermata venerdì nella città di Sabaudia. L’uomo, originario del Bangladesh, ha violato la quarantena e si è messo in viaggio da Roma a Sabaudia. L’ambulante è stato fermato in piazza Oberdan, mentre stava scendendo dal bus del Cotral per andare in spiaggia a vendere la sua merce.

Ora la Asl di Latina è al lavoro per capire chi fosse a bordo con lui sul bus, che potrebbe essere stato contagiato. Un appello è stato lanciato verso i possibili passeggeri del bus, che non sono stati censiti, chiedendo che venga effettuato un tampone.

L’assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ha raccomandato prudenza: “Ci preoccupa il calo di attenzione”. Inoltre nelle ultime ore è stato chiuso un ristorante all’Infernetto, mentre sarebbe sotto osservazione anche la stazione Roma Termini, dove c’è il raduno dei bus Cotral.