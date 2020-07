Coronavirus, in Campania multe fino a 1000 euro per il mancato uso della mascherina al chiuso

La Regione Campania ha deciso di applicare il massimo della sanzione per tutte le persone che non indosseranno la mascherina nei luoghi chiusi. Questa l’ordinanza del presidente Vincenzo De Luca, che nei giorni scorsi ha aspramente criticato i cittadini per i comportamenti poco prudenti. In Campania c’è stato un innalzamento dei casi, come accertato anche con il rapporto dell’indice Rt pubblicato ieri dal ministero della Salute.

Inoltre è previsto il blocco dei mezzi pubblici, bus o treni, se un passeggero è trovato senza mascherina. Le forze dell’ordine sono invitate al controllo nelle zone di maggior assembramento. I cittadini che arrivano da paesi esteri devono effettuare la quarantena, con ancora da trovare degli alberghi disponibili per la quarantena dei positivi asintomatici.