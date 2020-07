Coronavirus nel mondo, salgono i casi in Europa

Sono in aumento i casi in Europa, che vedono la Spagna con una diffusione in crescita e la Romania che ha deciso di non effettuare il lockdown. Dall’Italia il ministro della Salute ha invitato alla prudenza, con il rapporto sull’Indice Rt di ieri che mostra come nel centro-nord la situazione sia ancora ad alto rischio diffusione.

Negli Stati Uniti sono 4,2 milioni le persone contagiate, mentre in Brasile si sono raggiunte le 85 mila vittime. Aumento dei casi in Sudafrica, che ora sono arrivati a 421 mila, ma con meno morti rispetto ad altri paesi, solo 6 mila quelli accertati.

Salgono i casi in Spagna, che arriva a 319 mila positivi, mentre il Regno Unito e l’Italia restano i paesi europei con più vittime.