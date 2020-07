I libri più venduti della settimana. Riccardino il più ambito, si conferma Calenda

I libri più venduti della settimana secondo la rilevazione effettuata dal 13 al 19 luglio 2020 si confermano rispetto alla precedente di inizio mese, con “Riccardino” di Andrea Camilleri in testa alle classifiche generali. Per quanto riguarda la saggistica, si conferma il buon momento per “I mostri” di Carlo Calenda, leader di Azione, che si posiziona davanti a Scanzi ed Augias. I dati sono forniti da ibuk.it, che effettua delle statistiche sulle vendite in Italia.

I libri più venduti in generale

Rimane primo in classifica il romanzo postumo di Andrea Camilleri, “Riccardino”, che viene venduto in due versioni diverse, una redatta in un secondo tempo ed una originale. C’è stata subito molta curiosità da parte dei lettori, che hanno acquistato in massa il nuovo giallo che conclude la saga del commissario Montalbano.

Scalzato dalle prime posizioni Sandro Veronesi, che ha vinto il premio Strega con “Colibrì” ed è stato in testa alle classifiche alla fine del mese di giugno, finché non è uscito il romanzo di Camilleri. Tra le new entry prime in classifica si fa spazio “L’enigma della camera 622”, un giallo di Joël Dicker, che insidia la terza posizione di Veronesi.

I libri più venduti in Saggistica

Tra i libri di Saggistica più venduti in prima posizione rimane Carlo Calenda con il suo “I mostri e come sconfiggerli”, davanti ai testi di Andrea Scanzi “I cazzari del virus” e Corrado Augias “Breviario per un confuso presente”.