Libri Scolastici 2020/2021 scontati e in offerta su Amazon: come ordinarli

Nella giornata di oggi la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha emesso l’ordinanza ufficiale che conferma la partenza dell’anno scolastico 2020/2021 per il 14 settembre. Questo vuol dire che c’è un mese e mezzo di tempo per prendere i libri scolastici del prossimo anno, in maniera da averli già per il 14 settembre. Il ministero dell’Istuzione ha agito in anticipo ed ha già comunicato i testi per tutti i vari indirizzi, che sono stati comunicati ai rivenditori.

Su Amazon è possibile effettuare la ricerca del testo scolastico per scuola ed indirizzo di riferimento. In particolare su Amazon si può sfruttare lo sconto del 15% su molti testi nuovi, che vengono spediti in breve tempo, specialmente per chi è già in possesso di un account Prime.

Offerte libri scolastici su Amazon: perché comprare online?

Uno dei dilemmi più diffusi riguardo ai libri scolastici riguarda l’acquisto in libreria o online dei testi per l’anno successivo. Negli ultimi anni c’è stato un boom di acquisti da e-commerce, mentre le librerie rimangono ancora molto utilizzate per la vendita dei testi usati degli anni precedenti, un servizio che non si trova su Amazon e sugli altri store, anche se è possibile comprare testi usati online.

La lista dei libri scolastici 2020/2021 che è stata pubblicata dal Miur è molto lunga e comprende tutte le classi dei vari istituti, con i prezzi dei testi che possono variare a seconda di dove si acquistano. Non tutti, infatti, effettuano lo sconto del 15% sul libro di testo, ma spesso si preferisce acquistare un testo usato, qualora sia disponibile, in maniera da risparmiare sulla spesa totale.

Le statistiche sulle spese per i libri di testo

Secondo un’analisi statistica sulla spesa media per i libri scolastici, ogni famiglia spende circa 300 euro ogni anno tra libri e cancelleria. Un trend in costante aumento ogni anno, per acquisti che vanno dalle scuole elementari, media, superiori ed università.

I vantaggi e le comodità degli acquisti su Amazon per i libri scolastici

Nonostante non sia possibile vendere i propri libri di testo, su Amazon è possibile usufruire, utilizzando i nostri link, uno sconto del 15% su molti libri scolastici per l’anno scolastico 2020/2021. Inoltre Amazon dà la possibilità di restituire un libro di testo acquistato entro il 15 settembre 2020 (fino al 15 ottobre 2020), un particolare rilevante, qualora ci fossero dei cambiamenti dell’ultimo minuto all’interno delle scelte del docente.

Come cercare ed acquistare i libri scolastici di Amazon

Cliccando su questo indirizzo è possibile accedere al catalogo per tutta Italia e le 20 regioni della lista pubblicata dal Miur. Si può cercare la propria regione ed identificare i libri di testo da adottare per il prossimo anno scolastico 2020/2021. Vi troverete di fronte una cartina dell’Italia, dalla quale potrete iniziare a filtrare i risultati per cercare il vostro istituto.

Cliccare qui

Cliccare su “ Libri Adottati ” per accedere alla lista ed alla cartina

” per accedere alla lista ed alla cartina Indicare la regione, la città e l’istituto di appartenza

Aggiungere i libri di testo per la propria classe al carrello

Usufruire dello sconto che viene proposto da Amazon al termine dell’acquisto

Possibile per chi ne fa richiesta anche ricevere la fattura per gli acquisti effettuati su Amazon.