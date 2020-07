Migranti, sindaco di Lampedusa dichiara lo stato di emergenza. Hotspot al collasso

Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, ha dichiarato lo stato di emergenza per la città, a causa di ulteriori sbarchi che hanno reso impossibile la gestione dei migranti. “L’hotspot non è più in grado di accogliere migranti, la responsabilità della gestione non può ricadere sul sindaco o sui lampedusani”, questo il commento del primo cittadino, in seguito ad altri tre sbarchi nelle ultime ore che hanno reso ancor più difficile l’accoglienza dei migranti, già al collasso nei giorni scorsi.

Al momento nell’hotspot citato dal sindaco ci sono oltre mille migranti, quando la capienza massima sarebbe di poco più di cento persone. Nelle ultime ore i migranti non sono stati redistribuiti, anche a causa dei protocolli anti-Covid, che non permettono il movimento. Sembra sia stata sospesa anche la quarantena sulla nave Moby, dove inizialmente erano alloggiati i migranti in arrivo.

“I barchini dalla Tunisia stanno continuando ad arrivare sull’isola”, questa la posizione del sindaco, con circa 50 migranti in attesa di smistamento. Nella notte un mercantile italiano, “Cosmo”, ha soccorso 110 migranti che viaggiavano su un gommone, mentre altri 70 sono stati intercettati dalla Guardia Costiera libica e riportati indietro.