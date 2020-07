Migranti, una nave-quarantena per l’hotspot di Lampedusa

Il Viminale ha trovato la soluzione per il problema dell’hotspot di Lampedusa, emerso nelle ultime ore con le parole del sindaco della città, Totò Martello, che ha chiesto lo stato di emergenza. La ministra Luciana Lamorgese è intervenuta in prima persona dopo le critiche del sindaco, cercando una soluzione.

Lamorgese in Tunisia nei prossimi giorni

Inoltre la ministra Lamorgese sarà in Tunisia nei prossimi giorni, per discutere di misure per evitare il susseguirsi di partenze che stanno portando migliaia di migranti sull’isola di Lampedusa. Infatti la maggioranza degli sbarchi autonomi arriva dalla Tunisia, in maniera maggiore rispetto ai mesi scorsi, facilitati anche dalla vicinanza tra i due paesi.

Nave-quarantena in tre giorni

Secondo quanto riportato dal Viminale entro tre giorni sarà sistemata una nave-quarantena a Lampedusa in grado di ospitare le mille persone che oggi si trovano all’interno dell’hotspot. Sulla nave sarà effettuata una quarantena di 14 giorni, come prevedono i protocolli anti-Covid, oltre ai test che saranno effettuati su tutti i migranti.