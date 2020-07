MotoGp, Marc Marquez non correrà il Gran Premio di Andalusia

Alla fine ha deciso di non prendere parte alle qualifiche, dopo un solo giro all’attivo ed una sessione di prove libere chiusa ventesimo. Marc Marquez non riuscirà a scendere in pista con la sua RC213V questo weekend, a causa dell’infortunio all’omero subito la scorsa settimana, dal quale ancora non ha recuperato. Era stato operato martedì ed i buoni riscontri lo avevano portato a voler provare a scendere in pista per il weekend di gara, visto il calendario denso di appuntamenti e più corto rispetto al normale, che porta ad un maggior peso per le gare senza punti.

Era arrivato a Jerez puntando ai 50 punti dopo due gare, ma a causa della caduta della scorsa settimana ripartirà da zero, con la fase di recupero dalla frattura che è ancora da evidenziare.

Questa mattina nelle terza sessione di prove libere aveva ottenuto il 20esimo tempo, a meno di un secondo dal più veloce, Vinales su Yamaha. Prossimo appuntamento il 9 agosto a Brno, il terzo appuntamento nel calendario, quando proverà nuovamente a scendere in pista.