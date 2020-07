Scuola, la ministra Azzolina firma l’ordinanza: si inizia il 14 settembre

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha firmato l’ordinanza per la ripresa dell’attività scolastica il 14 settembre 2020. L’anno scolastico inizierà nella data prevista per tutti i cicli, dalla scuola per l’infanzia alle scuole superiori. L’ordinanza vale per tutte le Regioni, anche se resterà la competenza regionale in materia di calendario scolastico.

Dal 1 settembre 2020 inizierà il periodo del recupero delle materie in riferimento all’anno scolastico 2019/2020, anche se quest’anno a causa del coronavirus sono stati pochi gli studenti rimandati al mese di settembre.

Ancora fa discutere la questione legata ai banchi singoli, che il commissario Domenico Arcuri dovrebbe procurare entro l’inizio dell’anno scolastico, ma con le aziende produttrici che hanno già fatto sapere di non riuscire ad ottemperare alle cifre richieste, con 3 milioni di banchi da consegnare in un mese.