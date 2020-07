Sondaggi politici elettorali oggi Ipsos: FDI di Giorgia Meloni al 18%, calo di PD e Lega

I sondaggi politici elettorali pubblicati oggi dal Corriere e realizzati dall’istituto Ipsos mostrano un netto avanzamento del partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia. Calano tutti gli altri partiti ad eccezione del Movimento 5 Stelle, che sale di quasi un punto. Pesa nel cambiamento dei consensi il netto abbassamento degli indecisi, che passano dal 43,7% al 39,8%.

Lega resta primo partito al 23%

La Lega perde qualcosa rispetto all’ultima rilevazione e si attesta ora al 23,1%. Scende il PD di quasi un punto percentuale, al 19,6%, avvicinato ora dal Movimento 5 Stelle, in salita di nove decimali al 18,9%. La crescita maggiore è quella di Fratelli d’Italia, che sale al 18% con un +1,7% rispetto al mese precedente.

Forza Italia perde tre decimali, mentre Italia Viva ed Azione perdono terreno, rimanendo intorno al 2,5%. Sale La Sinistra intorno al 3%, come anche Europa Verde.

23 LUG 25 GIU DIFF Lega 23,1 24,0 -0,9 PD 19,6 20,4 -0,8 M5S 18,9 18,0 +0,9 Fratelli d’Italia 18,0 16,3 +1,7 Forza Italia 6,9 7,2 -0,3 Italia Viva 2,5 2,9 -0,4 Azione 2,5 2,8 -0,3 Più Europa 1,3 1,4 -0,1 La Sinistra 2,9 2,3 +0,6 Europa Verde 2,9 1,9 +1,0 Altri 1,4 2,8 -1,4

Il passaggio da 43,7% degli indecisi al 39,8% ha influito nella scelta del partito, essendo Fratelli d’Italia molto in voga in questo momento e considerato in ascesa. Gli elettori indecisi il mese scorso hanno preferito un partito in crescita rispetto ai partiti minori o dati in calo.