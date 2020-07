Berlino, auto sulla folla: sette feriti, tre gravi. Indagini in corso

Un’auto ha investito diverse persone a Berlino questa mattino alle 7.20, come riferito dalle autorità tedesche. Sette persone sono rimaste ferite, di cui tre in maniera grave. L’uomo che guidava l’auto è stato arrestato, ma al momento ci sarebbero ancora le indagini in corso per capire la dinamica dell’incidente. Lo scontro è avvenuto vicino alla stazione ferroviaria del Giardino zoologico ad Hardenbergplatz.

La polizia per ora esclude il movente religioso: “Attualmente non ci sono prove di motivazione politica o religiosa”. Una delle ipotesi che gli inquirenti stanno vagliando è quella della velocità eccessiva. Sono stati utilizzati anche due elicotteri per le operazioni di soccorso, con i vigili del fuoco impegnati nel luogo dell’incidente.