Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 26 luglio: aumentano i casi positivi con meno tamponi

I dati di oggi sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’è stato un aumento dei casi positivi, con un decremento del numero di tamponi ad inizio settimana. L’indice Rt rimane intorno alla soglia di 1, come indicato dal ministero della Salute per la rilevazione settimanale, con sei regioni oltre il limite.

Oggi sono diminuiti i tamponi effettuati rispetto a ieri, come spesso accade durante il weekend, per le minori risorse per effettuare i test. Il numero dei nuovi casi positivi è rimasto però costante rispetto a ieri, con 255 nuovi contagiati.

Bollettino Protezione Civile 26 luglio

I dati sul Covid-19: