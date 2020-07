Coronavirus nel mondo, primo caso di contagio in Corea del Nord

La Corea del Nord ha comunicato il primo caso “ufficiale” di coronavirus nelle ultime ore. Finora non erano stati accertati casi da contagio di Covid-19 e non c’erano state morti “sospette” come avvenuto in altri paesi. L’aumento dei casi giornalieri ha coinvolto diversi paesi nel mondo, con gli Stati Uniti che hanno ora 4,3 milioni di casi positivi e 149 mila morti. Salgono i casi anche in Africa, con il Sudafrica che ha 434 mila casi positivi e 6 mila morti, ma si stimano molti contagiati nel Nord Africa non accertati, come confermato anche dai tamponi effettuati sulle persone in arrivo via mare.

In Spagna aumentano i casi da coronavirus, con 319 mila casi positivi, mentre i morti restano intorno ai 28 mila. Regno Unito e Italia hanno ancora il maggior numero di morti in Europa.