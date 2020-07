Decreto Agosto, allo studio sgravi per assunzioni e cassa integrazione

Il governo sta lavorando al decreto Agosto, che dovrebbe sfruttare il nuovo scostamento di bilancio da votare entro la fine del mese e che varrà 25 miliardi di euro.

Allo studio dell’esecutivo c’è sempre il contrasto alla crisi da coronavirus, oltre all’aumento della disoccupazione ed alla perdita di posti di lavoro. Si parla di incentivi per le nuove assunzioni e per il rientro dalla cassa integrazione, con 3-4 mesi di decontribuzione piena, pari a circa 2.600 euro per l’impresa. Il costo stimato per lo Stato è di un miliardo in incentivi, ma il disegno di legge è ancora allo studio del ministero.

La decontribuzione sarà possibile per l’azienda che rinuncerà alla cassa integrazione, per i lavoratori con un contratto a tempo indeterminato. Lo sconto sulle tasse per i nuovi assunti potrebbe valere anche 4mila euro, come accadde quando lo mise il governo Renzi nel 2015.

La misura più costosa resta la cassa integrazione, per circa 10 miliardi di euro, in scadenza nel mese di luglio-agosto.