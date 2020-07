Fontana si difende: “Non ho nascosto nulla”

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, si è difeso su Facebook dopo essere stato iscritto al registro degli indagati per la vicenda dei camici in Regione. “Non vi è nulla di nascosto su quanto fatto, per le norme sulla trasparenza sono riportati nel dettaglio i miei patrimoni”, queste le parole di Fontana, indagato per frode.

Uno dei punti cruciali riguarda il bonifico, che il governatore avrebbe tentato di fare ad Andrea Dini, a capo dell’azienda diretta interessata che ha venduto i camini, nonché cognato di Fontana. Il denaro sarebbe arrivato da un conto in Svizzera, dove erano depositati 5,3 milioni di euro, che fino al 2015 erano alle Bahamas intestati alla madre di Fontana.

“Centinaia di messaggi e telefonate per supportarmi in qusta vicenda. Adesso qualche ora di riposo e domani si riprende”, queste le parole su Facebook di Fontana.