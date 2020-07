Incendio nella cattedrale di Nantes, torna in carcere il volontario liberato

Sviluppi nel caso legato all’incendio nella cattedrale di Nantes del 18 luglio scorso, che ha distrutto l’organo principale ma che non ha causato danni strutturali alla costruzione del XV secolo. Il volontario inizialmente arrestato per incendio doloso e poi rilasciato per mancanza di prove, ora è stato nuovamente arrestato ed atteso in Procura. Gli inquirenti stanno indagando sull’incendio doloso, come riferito dal procuratore Pierre Sennès.

L’uomo, 39 anni originario del Ruanda, rischia il carcere fino a 10 anni ed una multa di 150 mila euro. L’accusa è quella di “distruzione di materiale altrui mediante incendio”, questa la pista che gli investigatori stanno seguendo. I lavori nella cattedrale erano iniziati nel 1434 e conclusi nel 1891.