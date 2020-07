MotoGp, vince Quartararo la gara senza Marquez. Rossi sul podio

Il Gran Premio di Andalusia è stato vinto da Fabio Quartararo sulla Yamaha Petronas, con un vantaggio di oltre 7 secondi sul secondo, Maverick Vinales, che precede Valentino Rossi, tornato sul podio. Fuori per un problema al motore Bagnaia a metà gara, con poche emozioni se non il duello in casa Yamaha tra Vinales e Rossi.

Una vittoria in solitaria per Quartararo, superiore agli avversari, che ha amministrato il passo gara più veloce rispetto agli altri piloti. Marc Marquez non è riuscito a scendere in pista, dopo aver provato nelle prove libere e avendo dato forfeit all’inizio delle qualifiche di ieri. C’è attesa di capire se rientrerà a Brno, con un Quartararo in vantaggio di 50 punti, avendo fatto il bottino pieno nelle prime due gare dell’anno.