Rocco Casalino: “Il mio compagno vittima di trading online”

Il portavoce del premier Conte, Rocco Casalino, ha riferito che il suo compagno cubano Jose Carlos Alvarez è stato segnalato all’antiriciclaggio per delle operazioni considerate sospette. Casalino ha spiegato di essere rimasto vittima di trading online e che lui non era al corrente delle attività del suo compagno. Il denaro utilizzato era destinato alla “gestione della casa”, come ha riferito sul quotidiano “La Verità” il portavoce del Presidente del Consiglio.

Secondo quanto riportato gli spostamenti di denaro sono avvenuti durante il lockdown, con il suo compagno attirato su un sito di trading online. “Il call center lo chiamava più volte al giorno, indicandogli dove investire, con la prospettiva di un guadagno sicuro”, questa la posizione di Casalino. Dopo molte transazioni è stata effettuata una segnalazione alla Banca d’Italia per riciclaggio, dopo che Alvarez aveva perso 18 mila euro in due mesi.