Roma, litiga con la fidanzata e si lancia dal Pincio: morto 21enne

Un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato dalla terrazza del Pincio, a Roma. Secondo quanto è emerso aveva litigato con la fidanzata. Il volo di 15 metri sarebbe stato fatale, con i soccorsi che sono giunti nel luogo dell’incidente e lo hanno poi trasportato all’ospedale San Giovanni. I carabinieri stanno effettuando i rilievi del caso.

Il giovane sarebbe poi morto in ospedale per i traumi riportati. Era di origini sudamericani ed avrebbe litigato con la ragazza, sua coetanea, per motivi sentimentali. Si è schiantato sul marciapiede di via Gabriele D’Annunzio. Secondo quanto riferito dalla ragazza, era sotto gli effetti dell’alcol. I soccorsi sono stati chiamati intorno alle 2.30 di notte, con molte segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine.