Texas, sparatoria durante le proteste: un morto

Una persona è morta durante le proteste del Black Lives Matter ad Austin, in Texas. Ne ha dato notizia la polizia americana, durante una conferenza stampa notturna e diffusa nei social. La persona morta sarebbe un manifestante, che era armato di fucile e che è stato ucciso da alcuni spari partiti da una macchina che aveva travolto dei manifestanti. L’uomo è poi morto in ospedale per le ferite ricevute.

La persona che ha aperto il fuoco è stata arrestata e sembra stia collaborando con gli inquirenti. Inoltre un testimone ha spiegato ad una radio locale che l’auto dell’aggressore era stata vista arrivare ad alta velocità ed alcuni manifestanti hanno cercato di rallentarla, colpendo la vettura. A quel punto l’uomo avrebbe aperto il finestrino ed iniziato a sparare.