Carabinieri Piacenza, il maresciallo Orlando non risponde al gip: “In 30 anni mai una sanzione”

Oggi si è tenuto l’interrogatorio di garanzia del maresciallo Marco Orlando, il comandante della stazione Levante di Piacenza, rimasta coinvolta nello scandalo degli arresti e del traffico di droga. “In 30 anni non ho mai avuto una sanzione, come pensate possa stare?”, queste le parole di Orlando, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, come ha riferito il suo legale, Antonio Nicoli.

Nelle ultime ore una transessuale ha denunciato delle violenze all’interno della caserma: “Il maresciallo mi diceva: o collabori o ti frego”, questa la posizione che gli inquirenti dovranno appurare.