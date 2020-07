Caso Camici, il governatore Fontana in diretta dal Consiglio Regionale

Il presidente della Regione Lombardia è intervenuto in diretta durante la seduta odierna del Consiglio Regionale per dare aggiornamenti sul caso legato ai camici ed all’inchiesta che è partita nei suoi confronti. Il governatore, infatti, risulta indagato per frode sul caso dei camici in Regione. Fontana si è difeso dicendo che la vendita dei camici, legati ad una società del cognato, non ha portato un esborso da parte della Regione Lombardia, con la restituzione di quanto pattuito tramite un bonifico.

Il governatore Fontana in diretta in Consiglio Regionale Lombardia Il presidente della Regione Lombardia ha aggiornato il Consiglio regionale sull'inchiesta dei camici. #Lombardia #Fontana Pubblicato da Notizie Oggi 24 su Lunedì 27 luglio 2020