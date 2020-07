Coronavirus, al Senato il convegno che fa discutere

Oggi si è tenuto al Senato un convegno sul coronavirus, che ha fatto discutere a livello anche politico. Organizzato dal critico e parlamentare Vittorio Sgarbi, da settimane critico e negazionista sulla diffusione del Covid-19, ci sono stati diversi interventi all’interno dell’evento, tra cui Armando Siri, Sabino Cassese e Marina Gismondo. Presente anche Salvini al convegno, criticato per l’assenza di mascherina: “Non ce l’ho e non la indosso”, ha dichiarato ai cronisti il leader della Lega prima del suo ingresso nella biblioteca del Senato, dove aveva sede l’evento.

“Le istituzione dovrebbero ascoltare anche la voce di chi dice che il Covid non c’è più. Da due mesi non c’è un solo morto di coronavirus”, queste le parole di Sgarbi.

Intervenuto anche Alberto Zangrillo, il direttore dell’unità di terapia intensiva del San Raffaele di Milano: “Ho detto a fine maggio che il coronavirus è clinicamente inesistente, un’opinione diffusa tra molti colleghi”.

Il costituzionalista Sabino Cassese ha parlato dello stato di emergenza: “Se non c’è una situazione emergenziale, non si può prorogare lo stato di emergenza al 31 ottobre”, questa sembra essere la volontà del governo, come annunciato anche dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

Polemiche per l’intervento di Bocelli

Anche il noto cantante Andrea Bocelli si è schierato dalla parte dei negazionisti: “C’è stato un momento con il lockdown nel quale mi sono sentito umiliato per la privazione di libertà senza aver commesso un crimine. Ammetto di aver disobbedito a questo divieto, che non mi sembrava salutare”.