Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 27 luglio: tamponi al minimo (solo 25 mila) con 170 nuovi positivi

I dati di oggi 27 luglio sul coronavirus sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’è stata una stabilizzazione dei nuovi contagi intorno ai 250 nuovi casi al giorno, una media superiore rispetto alle scorse settimane. Qui i dati sul coronavirus di ieri 26 luglio.

Oggi c’è stato un record al ribasso sul numero di test effettuati, con la metà rispetto alla giornata di ieri, mentre il numero di nuovi casi positivi resta comunque stabile. I deceduti rispetto alla giornata di ieri sono 5 per coronavirus. Tornano ad aumentare anche i posti letto occupati in terapia intensiva, in controtendenza rispetto alle ultime settimane.

Bollettino Protezione Civile 27 luglio

I dati sul Covid-19: