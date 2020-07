Coronavirus, multe per chi è senza mascherina. Nel Lazio test per chi arriva con i pullman

Il governo cerca di arginare la situazione legata ai contagi in aumento sul territorio nazionale, con delle multe per chi viene trovato senza mascherina. Aveva iniziato la Regione Campania nei giorni scorsi, con sanzioni fino a mille euro, ma ora anche a Milano ci sono dei “blitz” sulla metropolitana per i controlli.

A Salerno sono scattate le polemiche per le prime multe da mille euro, con un barista che ha dichiarato di stare bevendo quando è stata effettuata la sanzione. A Milano le multe sono di 500 euro, ma anche in altre città come Bari ed Ischia si sono iniziate a fare diverse multe.

Nella Capitale è stato chiuso un negozio di ottica dopo la scoperta di un nuovo focolaio al Casilino, inoltre la polizia locale ha effettuato 2500 controlli, anche chiudendo dei negozi.

La Regione Lazio controlla i pullman

A causa dell’aumento dei contagi, la regione Lazio cerca di non farsi trovare impreparata, o comunque di dare un segnale di stare facendo qualcosa, con l’assessore alla Salute, D’Amato, che ha voluto emettere un’ordinanza per i controlli sui pullman in arrivo da altri Paesi. C’era molta preoccupazione tra i cittadini per gli arrivi alla stazione Tiburtina, anche per questo la regione ha deciso di intervenire.