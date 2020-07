Coronavirus nel mondo, aumento dei contagi in Cina

Sono tornati ad aumentare i casi in Cina, ai massimi dal mese di marzo, con 41 nella regione autonoma nord-occidentale dello Xinjiang, mentre altri 14 si sono verificati nella provincia nord-orientale del Liaoning. Anche in Europa sono in aumento i casi positivi da Covid-19, con la Spagna che ha raggiunto i 319 mila contagiati, mentre il Regno Unito si avvicina ai 300 mila, con 45 mila morti.

In Italia si sono superati i 246 mila casi positivi e 35 mila morti. Aumento dei casi anche in America Latina, con Brasile, Peru, Messico, Cile, Colombia ed Argentina che hanno visto aumentati i loro casi positivi.