Egitto, Patrick Zaky oggi in Aula per la prima volta da marzo

Oggi ci sarà l’udienza sul caso legato a Patrick Zaky in Egitto, dopo il suo arresto e detenzione nel carcere di Tora negli ultimi mesi. Oggi il Tribunale penale dovrà decidere sulla sua posizione, come riferito da alcuni attivisti che si sono interessati al caso di Patrick Zaky. Lo studente dell’Università di Bologna è in carcere dal 7 febbraio scorso, quando è stato arrestato in aeroporto.

Il 5 marzo è stato portato al carcere di Tora, nella città del Cairo. I suoi legali hanno potuto vederlo e oggi sarà in Aula, dopo un periodo di isolamento anche a causa dell’emergenza Covid-19. Secondo i suoi legali sarebbe in buone condizioni di salute. Attesa la decisione sulla sua detenzione, che è diventata un caso politico anche in Italia, con molte personalità che si sono espresse in merito per la liberazione dello studente.