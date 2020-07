Egitto, Patrick Zaky resta in carcere altri 45 giorni

Oggi era attesa la decisione del Tribunale penale in Egitto per la situazione legata a Patrick Zaky, lo studente dell’Università di Bologna arrestato lo scorso 7 febbraio ed accusato di propaganda sovversiva. La custodia cautelare in carcere è stata rinnovata di altri 45 giorni, come ha reso noto la sua legale, Hoda Nasrallahda.

L’Italia aveva chiesto la liberazione dello studente, con alcuni esponenti politici che si erano interessati al caso. La detenzione preventiva era già stata prorogata nei mesi scorsi, con la prima udienza avvenuta nel mese di marzo.