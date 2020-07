La Juventus vince il 36esimo scudetto. Samp ko 2-0

Con la vittoria per 2-0 contro la Sampdoria la Juventus ha vinto il suo 36esimo scudetto, il nono di fila e non spreca il secondo match point per il discorso scudetto. La vittoria dello scudetto arriva con due giornate in anticipo, il primo titolo della gestione Sarri, anche se non il più facile da raggiungere. Arriva nell’anno della pandemia da coronavirus, che ha rivoluzionato i calendari della Serie A e causato dei cambiamenti rispetto all’inizio della stagione.

Nel primo tempo la Juventus non si rende pericolosa, rischiando di andare in svantaggio, mentre in pieno recupero arriva il gol di Ronaldo, su assist di Pjanic. A questo punto la strada è stata in discesa per i bianconeri, che sono riusciti a raggiungere l’obiettivo.