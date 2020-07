Migranti, centinaia in fuga dal centro di Porto Empedocle

Una nuova fuga di migranti, dopo quelle dei giorni scorsi che hanno accentuato le difficoltà nella gestione delle persone in arrivo tramite imbarcazioni autonome. Ci sarebbe stata una fuga di massa al centro di accoglienza di Porto Empedocle, dove erano ospitati 520 migranti. Le prime notizie che arrivano dalla struttura parlano di una fuga di centinaia di persone.

Il centro di accoglienza era una tensostruttura allestita dalla Protezione Civile, vicino al porto, per la gestione dei migranti in arrivo e delle procedure anti-Covid. Questa nuova fuga non aiuta il Viminale, già impegnato nel contrasto agli arrivi dalla Tunisia, che sono aumentati di numero nelle ultime settimane, con la ministra Lamorgese che si è recata a Tunisi, dove si sta insediando il nuovo governo. Con la Tunisia ci sono degli accordi di rimpatrio, ma gli arrivi delle ultime settimane sono in gran parte dalla costa tunisina in maniera autonoma, a differenza dei mesi passati.