Un toro è caduto all’interno di una buca di due metri a Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma. I vigili del fuoco sono stati allertati e sono in corso le operazioni di soccorso. Sul luogo dell’incidente c’è anche un medico veterinario, chiamato per sedare l’animale e consentire ai vigili del fuoco di poter lavorare in sicurezza.

Non è chiaro come il toro sia finito in una buca e chi sia il proprietario dell’animale.