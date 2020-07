Zanardi, nuovo intervento chirurgico: “complicanze tardive”

Alex Zanardi è stato sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico dall’equipe medica del San Raffaele di Milano, dove l’ex pilota di Formula 1 è ricoverato da alcuni giorni, ritenuta necessaria a causa di “complicanze tardive dovute al trauma cranico primitivo”. Le condizioni di Alex Zanardi al momento sono considerate stabili.

L’ospedale ha emesso una nota nella quale ha comunicato l’avvenuta operazione, che si è svolta per trattare alcune “complicanze” non meglio specificate. Ora le condizioni sarebbero “stabili” e non destano preoccupazioni imminenti.

Zanardi si trovava nel reparto di terapia intensiva dopo che le sue condizioni erano peggiorate durante il percorso riabilitativo.