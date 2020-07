Corea del Nord, Kim: “Atomica miglior deterrente, non ci saranno più guerre”

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha parlato della minaccia atomica, sostenendo che si tratta del “miglior deterrente al mondo” e per questo allontana tutte le guerre. Secondo il dittatore della Corea del Nord il Paese è in sicurezza avendo la potenza atomica per evitare le guerre. Questa la posizione di Kim Jong-un in occasione delle celebrazioni per la Guerra di Corea del 1950-53.

“Siamo un Paese che può difendersi in maniera affidabile da minacce militari e ricatti di altri Paesi. Non ci sarà più alcuna guerra su queste terre ed il nostro futuro sarà garantito dal deterrente nucleare, una difesa affidabile ed efficace”, queste le parole di Kim Jong-un.