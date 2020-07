Coronavirus nel mondo, calo dei nuovi casi negli Stati Uniti

I nuovi casi negli Stati Uniti subiscono un rallentamento nelle ultime ore, ma a livello globale c’è una crescita del numero dei contagiati, con il ritorno dell’allerta alta anche in Europa. Il Brasile ha quasi raggiunti i 2 milioni e mezzo di casi positivi, con 87 mila morti, mentre in India sono 1,4 milioni i contagiati con 33 mila morti.

Aumento dei casi in Sudafrica, che raggiunge i 452 mila positivi e 7 mila deceduti. In Spagna continuano a salire i casi positivi, con 325 mila contagiati e 28 mila morti. Regno Unito ed Italia restano i paesi con più morti in Europa.