Decreto Agosto, Gualtieri: “Confermato smart working e incentivi assunzioni”

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha anticipato alcuni dei temi che saranno all’interno del decreto Agosto, da effettuare con i 25 miliardi di euro dello scostamento di bilancio in votazione domani alle Camere. “Inseriremo interventi per il sostegno al mercato del lavoro. Inoltre ci sarà una proroga per le procedure semplificate sullo smart working”, queste le parole di Gualtieri, che conferma incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato e per l’uscita dalla cassa integrazione.

Questo passaggio è ritenuto essenziale per evitare che al termine della cassa integrazione il lavoratore possa essere rimosso dal suo incarico e per arrivare alla fine del blocco dei licenziamenti con il minor numero di lavoratori in cassa integrazione. Durante questo lasso di tempo, infatti, le aziende potrebbero aver ridefinito i loro bilanci tenendo conto dei risparmi della cassa integrazione, i quali una volta svaniti in autunno potrebbero mettere a rischio il livello occupazionale.

Prevista anche una riforma fiscale, come era stato annunciato all’inizio dell’anno “per attirare capitale ed imprese”, ha riferito Gualtieri.