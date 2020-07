Pagamento pensioni agosto 2020: cedolino e calendario dal 27 luglio

A differenza di quanto era stato comunicato nelle scorse settimane, con la possibilità di un pagamento dal 1 agosto 2020 delle pensioni, anche per il prossimo mese si procederà con calendario scaglionato, a causa dell’emergenza Covid-19. Il pagamento delle pensioni di agosto sarà dunque anticipato, come è stato comunicato dall’INPS con una circolare. Dal 27 luglio è possibile recarsi in posta per il pagamento della pensione anticipata, dove sarà possibile verificare anche le eventuali trattenute sindacali. In questo mese ci sarà anche il cedolino all’interno della pensione, con un accredito o un addebito a seconda della dichiarazione dei redditi presentata con il modello 730 nel mese di maggio.

Calendario pagamento pensioni agosto 2020

L’INPS ha emesso un comunicato nel quale ha spiegato come nel mese di agosto le pensione sarebbero state pagate in maniera anticipata. “L’anticipo del pagamento delle pensioni è stato stabilito allo scopo di consentire a tutti di recarsi agli uffici postali in piena sicurezza”, questo il messaggio.

I primi accrediti partiranno oggi lunedì 27 luglio e riguarderanno i titolari di libretto di Risparmio, conto BancoPosta e Postepay Evolution. Inoltre ci sarà l’accredito automatico, con la possibilità di ritirare i contanti direttamente dal POSTAMAT per chi ha un conto digitale.

lunedì 27 luglio pagamento delle pensioni di agosto per i cognomi che iniziano per A e B

pagamento delle pensioni di agosto per martedì 28 luglio per i cognomi che iniziano per D e C

per i cognomi che iniziano mercoledì 29 luglio per i cognomi da E a K

per i cognomi da giovedì 30 luglio per i cognomi da L a O

venerdì 31 luglio per i cognomi da P a R

per i cognomi da sabato 1 agosto per i cognomi da S a Z

Cedolino pensioni agosto 2020

Questo mese ci sarà anche il pagamento o l’accredito del cedolino in pensione, ma solo per le persone che hanno presentato il modello 730 per la dichiarazione dei redditi a maggio.