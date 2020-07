Scuola, Azzolina: “Stanzieremo 2,9 miliardi di euro”

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, è intervenuta in Aula per spiegare le prossime mosse del governo sulla scuola con un’informativa. A fine agosto è prevista la riunione del comitato tecnico-scientifico per valutare la riapertura delle scuole. “Da parte del governo c’è il massimo impegno per garantire il diritto allo studio”, ha detto la Azzolina. La ministra ha confermato la ripresa scolastica dal 14 settembre: “Io lo dico a tutte le famiglie, la scuola riparte”.

Uno stanziamento da 2,9 miliardi

“Solo per la ripartenza abbiamo stanziato 2,9 miliardi di euro, con un totale da quando sono ministra di 6 miliardi di euro”, queste le parole della Azzolina. Inoltre ha definito “corbellerie” la vicenda dei banchi a rotelle.

Intanto sono già online i nuovi testi scolastici per il 2020/2021, con molte famiglie che hanno già acquistato i nuovi libri a prezzo scontato.