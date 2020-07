Sondaggi politici elettorali SWG oggi 28 luglio: calano Lega e Fdi. Sale il Governo

I sondaggi politici elettorali di oggi 28 luglio realizzati dall’istituto SWG per il TG La7 mostrano un leggero calo per la Lega di Salvini e Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, con conseguente aumento dei consensi per le forze di maggioranza. A pesare potrebbe essere stato l’accordo in Europa sul Recovery Fund, che ha visto 209 miliardi di euro destinati all’Italia tra sussidi e prestiti.

Lega al 26,3 per cento

La Lega perde due decimali e scende al 26,3% rispetto alla scorsa settimana. Il Partito Democratico è salito al 19,8% con mezzo punto percentuale in una settimana, come anche il Movimento 5 Stelle che sale al 16%. Fratelli d’Italia perde tre decimali e scende sotto il 14%, mentre Forza Italia prende due decimali e sale al 6,2%.

Italia Viva rimane stabile al 3% dei consensi, mentre Azione scende di due decimali rispetto alla scorsa settimana. In discesa anche Più Europa, che si avvicina al 2%, mentre La Sinistra sale al 3,8%. Verdi e Cambiamo restano sotto il 2% dei consensi.