Stato di emergenza, il governo verso la proroga. Oggi Conte al Senato

Il governo sta per approvare la proroga dello stato di emergenza al 31 ottobre, con il premier Conte che sarà in Parlamento oggi e domani (oggi in Senato alle 16.30 e domani alle 9.30 alla Camera) per effettuare delle comunicazioni. Partito Democratico e Italia Viva chiedono limitazioni ai poteri della Presidenza del Consiglio, con la proroga che dovrebbe far passare lo stato di emergenza dal 31 luglio attuale al 31 ottobre. Il premier ha sempre dichiarato di aver agito nei limiti della Costituzione e per questo dovrà sciogliere la riserva al Consiglio dei ministri di oggi delle 10.30.

L’esecutivo pensa che la proroga dello Stato di emergenza sia necessaria, come riferito anche dal ministro della Salute, Roberto Speranza, nei giorni scorsi.