Scuola, a Roma lezioni anche in parrocchia: accordo tra Comune e Vaticano

Ci saranno anche le parrocchie a disposizione a Roma per lo svolgimento delle lezioni, per garantire le migliori condizioni di sicurezza possibili. Questo quanto stabilito dall’accordo tra la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ed il cardinale vicario Angelo De Donatis. Presente all’incontro anche il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, Rocco Pinneri. Nei giorni scorsi c’era stato l’ok del ministero dell’Istruzione alla partenza il 14 settembre, con un’ordinanza della ministra Azzolina.

Secondo quanto stabilito dall’accordo, le autorità di Roma Capitale effettueranno delle valutazioni su spazi necessari da segnalare al Vicariato, che si farà carico di trovare degli spazi da destinare all’istruzione. Il Vicariato farà da tramite tra le parrocchie e gli altri enti religiosi, che potranno mettere a disposizione degli ambienti chiusi e delle aree all’aperto, per aumentare lo spazio a disposizione delle scuole. Questo per ottemperare alle misure di distanziamento anti-Covid.

Questo accordo è valido fino alla fine dell’anno scolastico 2020/2021, già iniziato per le famiglie, che in questo periodo sono alle prese con la definizione ed acquisto anche su Amazon dei libri scolastici.