Caos per le presidenze delle Commissioni, due vanno alla Lega. Leu protesta

Caos per l’attribuzione delle presidenze delle Commissioni in Senato, con la maggioranza battuta due volte per la commissione Agricoltura e Giustizia. La commissione Agricoltura è rimasta alla Lega con Gianpaolo Vallardi, che ha battuto il suo potenziale sostituto del Movimento 5 Stelle, Pietro Lorefice. Vallardi ha avuto 12 voti, mentre Lorefice solo 10, ma in teoria la Lega avrebbe dovuto avere solo 9 voti.

Situazione simile alla commissione Giustizia, con il parlamentare della Lega, Andrea Ostellari, che è stato confermato presidente con 13 voti a favore. Non è riuscito a farsi eleggere Pietro Grasso, che ha ottenuto 11 voti. Ira di Speranza durante il Cdm, che pone la questione politica delle commissioni parlamentari e che ha lasciato i lavori. Le altre commissioni sono state votate come d’accordo.

Commissioni del Senato:

Esteri: Vito Petrocelli (M5s)

Difesa: Roberta Pinotti (Pd)

Bilancio: Daniele Pesco (M5s)

Finanze: Luciano D’Alfonso (Pd)

Cultura: Riccardo Nencini (Psi-Iv)

Lavori Pubblici: Mauro Coltorti (M5s)

Agricoltura: Giampaolo Vallardi (Lega)

Industria: Gianni Girotto (M5s)

Lavoro: Susy Matrisciano (M5s)

Sanita’: Annamaria Parente (Iv)

Ambiente Wilma Moronese (M5s)

Politiche Ue: Dario Stefano (Pd)

Commissioni della Camera: