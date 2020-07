Coronavirus nel mondo, superati i 17 milioni di contagiati

Sono stati superati i 17 milioni di casi positivi nel mondo dall’inizio della pandemia da Covid-19. In totale i morti da coronavirus sono 670 mila, in aumento rispetto agli ultimi giorni. Negli Stati Uniti i casi sono 4 milioni e mezzo, con oltre 150 mila morti. In Brasile i morti hanno superato le 90 mila unità.

Aumento dei casi in Sudafrica, che arriva a 471 mila contagiati, con 7 mila vittime. In Spagna continuano ad aumentare i positivi, arrivati a 329 mila, con 28 mila morti. Salgono i casi anche in Regno Unito, che supera i 300 mila positivi.