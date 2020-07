Nasa, il lancio della sonda Perseverance su Marte – DIRETTA

Previsto per le ore 13.50 il lancio della missione Mars2020 della Nasa, che porterà la quinta sonda americana su Marte, denominata Perseverance. Questo rover è il primo che indagherà su possibili forme di vita su Marte. Il lancio avverrà dalla base di Cape Canaveral, nello Stato della Florida. Inoltre saranno portati su Marte anche materiali per la futura esplorazione umana, con tute e caschi per gli astronauti che arriveranno nei prossimi decenni.

“Questa è la prima missione che cercherà la vita su Marte”, ha dichiarato l’amministratore della Nasa, Jim Bridenstine.