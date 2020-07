Open Arms, il Senato autorizza il processo a Salvini

Il Senato ha autorizzato il processo all’ex ministro Salvini per il caso legato alla nave Open Arms, con 149 voti a favore dell’autorizzazione a procedere e 141 voti per l’immunità al leader della Lega. Le opposizioni avevano bisogno di 160 voti per confermare il parere negativo della Giunta per le immunità al processo per Salvini, ma ne hanno ottenuti solo 141.

Questa mattina il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, aveva annunciato il voto favorevole all’autorizzazione a procedere per Salvini, scatenando le ire delle opposizioni.

Salvini ha effettuato un intervento in Senato: “Vado al processo a testa alta. Conte è complice di un reato che non esiste”, ha dichiarato ai cronisti. La posizione del centrodestra era quella che rendeva responsabile tutto il Governo, da Conte a Toninelli, dell’azione presa contro Open Arms nell’estate del 2019.