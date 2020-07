Open Arms, oggi il voto al Senato sul processo a Salvini

Oggi si terrà la votazione in Senato per la richiesta di autorizzazione a procedere che era stata presentata dal Tribunale dei ministri di Palermo, che accusa l’ex ministro Salvini di sequestro di persona, per non aver consentito lo sbarco dei migranti a bordo della nave Open Arms.

Sono necessari 160 voti per respingere la richiesta, con la maggioranza che darà parere favorevole al processo. Al momento Italia Viva ancora non ha dichiarato il suo voto in Aula, con Davide Faraone che ha spiegato come la decisione del gruppo sarà data direttamente da Matteo Renzi durante il suo intervento in Senato. Se Italia Viva si astenesse, a Salvini mancherebbero altri 6 voti per arrivare a 160.

“I 5 stelle dovranno decidere se si è trattato di una scelta di governo oppure se vogliono un processo politico”, queste le parole di Salvini.