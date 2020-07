Open Arms, Renzi annuncia il voto per l’autorizzazione a procedere per Salvini

L’immunità per l’ex ministro Salvini sembra essere più lontana, con l’annuncio del leader di Italia Viva in Senato, Matteo Renzi, di votare a favore dell’autorizzazione a procedere del Tribunale dei Ministri. La decisione di Italia Viva era attesa nella giornata di oggi, con le opposizioni che dovevano raggiungere la maggioranza assoluta per negare l’autorizzazione a procedere.

La maggioranza si è schierata contro l’ex ministro Salvini, nonostante il parere negativo della Giunta per le immunità, con il discorso introduttivo del senatore Gasparri. Si vota per il caso legato allo sbarco dei migranti sulla nave Open Arms, negato dal ministro dell’Interno, in quel momento Salvini.