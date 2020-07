Spread Btp-Bund oggi 30 luglio: apertura stabile a 156 punti base

Oggi lo spread Btp-Bund ha aperto in maniera stabile rispetto a ieri a 156 punti base, in linea con i valori degli ultimi giorni. Dopo l’accordo per il Recovery Fund i titoli di Stato italiani si sono stabilizzati intorno al rendimento dell’1%, mentre nelle ultime settimane la media era stata intorno all’1,30%. Un calo di 30 punti base che per il momento si mantiene stabile.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 156,5 -1,18% 1,051 Austria 20,4 -6,90% -0,31 Belgio 29,6 -8,17% -0,219 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 32 -5,71% -0,195 Grecia 152,7 -6,61% 1,032 Irlanda 39,1 -25,51% -0,123 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 100,2 -2,17% 0,496 Paesi Bassi 12,6 -5,72% -0,388 Portogallo 85,2 -6,63% 0,338 Slovacchia 29,3 -63,26% -0,22 Slovenia 45,3 -510,00% -0,061 Spagna 85 -4,42% 0,336

Lo spread della Grecia è vicino a quello italiano, a 152 punti base, con il rendimento all’1,02%. Lo spread di Austria, Belgio, Finlandia, Francia e Paesi Bassi rimane vicino allo zero, con rendimenti negativi, specialmente quello dell’Olanda, quasi al -0,4%.