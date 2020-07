Trump: “Non sarebbe meglio rinviare le elezioni?”. Polemiche negli Usa

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ipotizzato per la prima volta di rinviare le elezioni presidenziali di novembre, per evitare eventuali frodi. Questa la posizione di Trump espressa su Twitter: “Delle elezioni via posta sarebbero inaccurate e fraudolente. Non sarà il caso di posticiparle?”.

Non una proposta formale, ma un’idea, da proporre ai democratici, che dovrebbero dare il loro assenso per un rinvio delle elezioni presidenziali. Difficile che accada, visto che in queste ore gli ultimi sondaggi negli Stati Uniti danno il presidente Trump indietro di almeno otto punti rispetto a Biden.

Il tweet arriva a poche ore dalla notizia della caduta del Pil del 32,9% nel secondo trimestre, la peggiore dal 1947, da quando sono iniziate le serie storiche.