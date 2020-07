Usa, sotto accusa i colossi hi-tech al Congresso: Amazon, Apple, Google e Facebook

Sono sotto accusa i principali colossi dell’hi-tech negli Stati Uniti, con il processo a Jeff Bezos (Amazon), Tim Cook (Apple), Mark Zuckerberg (Facebook) e Sundar Pichai (Google). Il Congresso li ha chiamati a testimoniare per rispondere dell’accusa di abuso di posizione dominante che le loro aziende avrebbe avuto nei loro settori. Tutte operano nel mondo tecnologico, da chi produce smartphone a chi opera sui social network e sul web.

Un caso simile accadde con AT&T nel 1984, ma in questo caso il processo è ancora mediatico e si attendono le risposte dei vari amministratori delegati. Complessivamente il valore delle quattro multinazionali supera i 5mila miliardi di dollari. Non presente Microsoft, che con Apple ha combattuto sul mercato per anni.