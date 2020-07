Classifica libri più venduti della settimana (31 luglio), “Riccardino” rimane in testa. Calenda domina in Saggistica

I libri più venduti della settimana al 31 luglio, con la classifica fornita dal portale ibuk.it, mostra un dominio di Andrea Camilleri con il suo “Riccardino” per quanto riguarda le vendite generali. In Saggistica rimane primo il testo di Carlo Calenda, leader di Azione, con “I mostri – E come sconfiggerli”, da alcune settimane in prima posizione. La classifica fa riferimento al periodo che va dal 20 luglio al 26 luglio.

Riccardino fa il record di vendite

Il romanzo postumo di Camilleri è stato accolto con trionfalismo dai fan, che stanno continuando ad acquistare le due versioni in commercio. Si tratta dell’ultimo capitolo della saga di Montalbano, che ha reso celebre lo scrittore siciliano, con annessa serie televisiva di successo.

Rimane nelle prime posizioni il vincitore del premio Strega, Sandro Veronesi, con il suo “Colibrì”, mentre completa il podio dei libri più venduti “L’enigma della camera 622” di Joel Dicker, letteratura straniera ma un giallo che sta appassionando i lettori durante il periodo estivo.

Calenda primo in Saggistica

Resta in prima posizione come la scorsa settimana il nuovo libro di Calenda “I mostri – E come sconfiggerli”, uscito ad inizio luglio e subito ambito dai lettori. Sul podio ci sono anche il libro di Andrea Scanzi “I cazzari del virus” e quello di Vito Mancuso “Il coraggio e la paura”.